36 حافلة لنقل الطلبة ذوي الإعاقة الى أكاديميتي المكفوفين وماركا

عمان- قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون المالية والإدارية بالوكالة الدكتورة نجوى قبيلات ان الوزارة كلفت إحدى الشركات المرخصة من هيئة تنظيم قطاع النقل لغايات النقل المدرسي لنقل الطلبة ذوي الاعاقة الى أكاديميتي المكفوفين وماركا لذوي التحديات السمعية.

واوضحت الدكتورة قبيلات الإثنين، ان الشركة ستبدأ اعتبارا من يوم غد الثلاثاء، بتأمين 36 حافلة لغايات نقل 500 طالب وطالبة من أماكن سكنهم إلى أكاديمية المكفوفين، وأكاديمية ماركا لذوي التحديات السمعية، بواقع 23 حافلة لأكاديمية المكفوفين و13 حافلة لاكاديمية ماركا.

وقالت ان هذا الإجراء من قبل الوزارة، يأتي في إطار حرصها على استمرار العملية التدريسية للطلبة من ذوي الاعاقة في الأكاديمتين وضمان حقهم في الحصول على التعليم المناسب، في ظل استمرار اضراب موظفي الفئة الثالثة، وبخاصة السائقين العاملين في وزارة التربية والتعليم.

من جهتها اكدت المنسق الحكومي لحقوق الإنسان الدكتورة عبير دبابنة، ان الحكومة مستمرة في متابعة الجهود الرامية الى حماية الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك حقهم الدستوري في التعليم وضمان توفير البيئة اللازمة وتمكينهم من المشاركة الفاعلة في بناء مجتمعاتهم وممارسة حقوقهم الكاملة.

وقالت ان وزارة التربية والتعليم تابعت موضوع الطلبة المكفوفين بسبب تعذر وصولهم الى مدارسهم بسبب اضراب سائقي وزارة التربية، مشيدة بنجاح الجهود الحكومية في استمرار حصول هؤلاء الطلبة على حقهم بالتعليم وتامين نقل هؤلاء الطلبة لمدارسهم .(بترا)