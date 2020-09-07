36 عينة سلبية لمخالطي مصاب بكورونا في الرمثا

أحمد التميمي

الرمثا – أظهرت نتائج عينات مخالطين لمصاب كورونا من الدرجة الأولى في الرمثا وعددهم 36 شخصا إنها سلبية، وفق مديرة صحة لواء الرمثا الدكتورة إخلاص السعد.

وأكدت السعد أنه بانتظار نتائج مخالطين الدرجات الأخرى التي ستظهر نتائجها خلال ساعات.

وأشارت إلى أن لواء الرمثا لغاية الآن لم تسجل أي إصابات جديدة بكورونا، مشيرة إلى أن فرق التقصي الوبائي ما زالت تعمل على سحب العينات من المخالطين وأخرى عشوائية.

وكانت الرمثا سجلت أمس إصابة جديدة بفيروس كورونا لسائق أتم الحجر الصحي الإلزامي على حدود العمري،

وقال مصدر طبي إنّه بعد أن أنهى المصاب فترة حجره قام بزيارة مستشفى الرمثا الحكومي، وعند أخذ عينة عشوائية منه ظهرت نتيجتها “إيجابية”.

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