36 مدرسة فلسطينية مهددة بالهدم من قبل الاحتلال

قال المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم الفلسطينية صادق الخضور اليوم الخميس، إن المدارس الفلسطينية المهددة بالهدم من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي والواقعة بمحاذاة المستوطنات تصل إلى أكثر من 36 مدرسة منها ست مدارس بالقدس.

وأكد الخضور، في بيان، أن تسليم الاحتلال لإخطارات هدم لهذه المدارس في تزايد، ويندرج في إطار مسلسل متواصل في استهداف التعليم خاصة في مسافر يطا ومحافظة القدس ويأتي في إطار مخطط الاحتلال لترحيل المواطنين من هذه المناطق.

وفي الإطار نفسه، شرع مستوطنون متطرفون يهود ببناء إنشاءات بالقرب من عين الساكوت بمنطقة الأغوار الشمالية.

وقال الناشط الميداني فارس فقها، إن المستوطنين شرعوا ببناء إنشاءات من الأسمنت والحديد في المنطقة، ومنعوا المواطنين الفلسطينيين من الدخول إلى محيط النبع.

يذكر أن سلطات الاحتلال قامت قبل حوالي عامين بوضع بوابات حديدية في محيط عين الساكوت.

وتشهد منطقة الأغوار الشمالية نشاطا متصاعدا من قبل المستوطنين للاستيلاء على ينابيع وعيون المياه في الأغوار الشمالية، حيث أحكم المستوطنون سيطرتهم على نبع خلة خضر من خلال وضع مرافق في محيطها ومنع الفلسطينيين من الاقتراب منها أخيرا، بالإضافة إلى الاستيلاء على نبع عين الحلوة بذات الطريقة قبل حوالي عامين. بترا