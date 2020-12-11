36 وفاة و2338 إصابة جديدة بكورونا

عمان – الغد سُجِّلت في الأردن الجمعة، 36 وفاة و(2338) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (801) في محافظة العاصمة عمّان.

– (568) في محافظة إربد، منها (162) في الرمثا.

– (222) في محافظة الزرقاء.

– (157) في محافظة المفرق.

– (114) في محافظة عجلون.

– (92) في محافظة الطفيلة.

– (90) في محافظة البلقاء.

– (90) في محافظة مأدبا.

– (90) في محافظة الكرك.

– (81) في محافظة جرش.

– (19) في محافظة العقبة.

– (14) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (255,459) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (42,427) حالة.

– سُجّلت (36) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3286) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (117) حالة، فيما غادرت (166) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1225) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1068) بنسبة إشغال (25%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (366) بنسبة إشغال (41%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (179) بنسبة إشغال (21%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3108) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (209,746) حالة.

– تمّ إجراء (19,225) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,797,026) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.16%).