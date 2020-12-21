36 وفاة و2499 إصابة جديدة بكورونا

عمان- الغد- سُجِّلت في الأردن اليوم الاثنين، 36 وفاة و(2499) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

– (940) في محافظة العاصمة عمّان.

– (615) في محافظة إربد، منها (23) في الرمثا.

– (213) في محافظة الزرقاء.

– (157) في محافظة جرش.

– (138) في محافظة البلقاء.

– (112) في محافظة المفرق.

– (92) في محافظة الكرك.

– (80) في محافظة عجلون.

– (48) في محافظة مأدبا.

– (46) في محافظة العقبة.

– (41) في محافظة الطفيلة.

– (17) في محافظة معان، منها (7) في البترا.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (277,448) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (27,676) حالة.

– سُجّلت (36) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3604) حالات.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (145) حالة، فيما غادرت (151) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1054) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (870) بنسبة إشغال (20%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (313) بنسبة إشغال (34%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (161) بنسبة إشغال (19%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (3062) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (246,168) حالة.

– تمّ إجراء (20,215) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (2,983,088) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (12.36%).