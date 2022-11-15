36.2 دينار سعر الذهب محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، صباح اليوم الثلاثاء، عند 36.20 لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 34.70 دينار لجهة البيع.

وحسب نشرة النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات، بلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 42.30 و 32.50 دينار على التوالي.

وقال رئيس النقابة ربحي علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) “إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 255 دينارا، فيما سجل سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 290 دينارا”.

و أضاف علان أن المعدن الأصفر بدأ تداولاته بالسوق العالمية صباح اليوم عند 1772 دولارا للأونصة الواحدة.