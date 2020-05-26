36.2 مليون دينار أرباح “الأهلي” في 2019

عمّان -الغد- عقدت الهيئة العامة للبنك الأهلي الأردني اجتماعها السنوي الرابع والستين الخميس الماضي، حيث تم الاجتماع بواسطة تقنية الاتصال المرئي والإلكتروني وذلك عملاً بأحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992 وأمر الدفاع رقم (5) لسنة 2020 والإجراءات الصادرة عن معالي وزير الصناعة والتجارة والتموين بتاريخ 9/4/2020 بهذا الخصوص.

وفي كلمته للمساهمين خلال الاجتماع الذي عقد برئاسة رئيس مجلس إدارة البنك، سعد المعشر، وأعضاء مجلس الادارة، والرئيس التنفيذي/المدير العام للبنك، محمد موسى داود، ونائب الرئيس التنفيذي/المدير العام، الدكتور احمد الحسين، وبحضور العديد من المساهمين، أوضح رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الأردني، بأن البنك استطاع بالرغم من التحديات الاستثنائية التي مرت وما زالت تمر بها المملكة والمنطقة بأسرها، من تحقيق نسب نمو على صعيد مؤشراته المالية، كما تمكن من تسجيل العديد من الإنجازات التي تؤكد التزامنا ورؤيتنا بأن نكون الشريك المصرفي الذي يخدم أسرة المجتمع الأردني بكافة فئاتها وشرائحها.

وشارك المعشر النتائج المالية المتحققة في نهاية العام 2019 مع المساهمين، مبيناً أن البنك حقق أرباحاً بلغت 36,2 مليون دينار قبل الضريبة مع نسبة نمو بلغت 9 %، كما بلغت نسبة الديون المتعثّرة بعد استثناء الفوائد المعلّقة 5.2 % في نهاية العام 2019 مقارنة مع 5.8 % في العام 2018 وهي الأقل منذ (20) عاماً مضت ، كما بلغت نسبة تغطية المخصصات للديون المتعثرة بحدود 77 % وهي أعلى من معدلها في الجهاز المصرفي الأردني والبالغ 68 % وارتفعت نسبة كفاية رأس المال إلى 15.66 % كما في نهاية عام 2019 مقارنة مع 14.73 % للعام 2018. كما ارتفعت حقوق الملكية لتصل إلى 308 مليون دينار في نهاية العام 2019 مقارنة مع 301 مليون دينار للعام 2018 بنسبة نمو بلغت 2 %، كما ارتفع إجمالي الدخل خلال العام 2019 بمقدار 8.3 مليون دينار وبما نسبته 7.6 % ليصل إلى 118.1 مليون دينار مقارنة مع 109.8 مليون دينار خلال العام 2018.

وقد عمل البنك على تطوير استراتيجية شاملة لخلق قيمة مضافة ضمن نموذج “الازدهار المشترك”، والذي يمكن جميع أصحاب العلاقة و المصلحة من الاستفادة من هذا النموذج بطريقة مباشرة وقابلة للقياس لتحقيق التقدم والازدهار الهادف لجميع أصحاب العلاقة. كما عملنا على تطوير العديد من مؤشرات الأداء المرتبطة بأعمال البنك والخدمات التي يقدمها ووضع الآليات المناسبة لقياس مدى فعاليتها، بحيث تتحول علاقة البنك مع جميع أصحاب العلاقة من علاقة محدودة تعظم ربحية فئة معينة دون أخرى، إلى نظرة شاملة تحقق التقدم والازدهار بشكل أوسع للجميع.

وفي إطار حرص البنك على تطوير ورفع كفاءة خدماته المالية ها نحن نقوم بخطوات متسارعة نحو تطبيق استراتيجية التحول في إطار رؤيتنا المستقبلية لبيئة الأعمال المصرفية، حيث تجلت أبرز ملامحها في استراتيجية هيكلة الفروع الجديدة وعملية تطويرها وخطة انتشارها والتي توجت بافتتاح فرع العبدلي بوليفارد بحلته الجديدة Ahli Flagship Branch والذي يتميز بتصميمه العصري باستخدام أحدث التقنيات الرقمية وآخر المنتجات المصرفية المبتكرة كما نعمل على نقل هذه التجربة لباقي فروع البنك المنتشرة في جميع محافظات المملكة لتعكس هوية الفروع الجديدة ضمن رؤية معاصره بالتوازي مع الجهود المبذولة لإحلال منصة الخدمات الإلكترونية الجديدة كبديل يحقق الغرض من الانتشار الجغرافي وذلك ترجمة لخططنا وتطلعاتنا لتوسيع نطاق الاشتمال المالي للمجتمعات المحلية. إضافةً الى جهودنا لتطوير ثقافتنا المؤسسية Corporate Culture والتي تنطلق من رؤية ورسالة البنك في خلق بيئة للابداع والابتكار تحكمها أسس التعاون والانسجام وفريق العمل الواحد.

كما عمل البنك ومن خلال ذراعه التكنولوجية، شركة الأهلي للتكنولوجيا المالية، على تسريع نمو الأعمال للشركات الريادية الابتكارية الناشئة حيث تم إطلاق مسرع الأعمال “”ahli fintech accelerator في العام 2019 ليكون بمثابة بيئة مبتكرة لرواد الأعمال وحاضنة للمشاريع الريادية والشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية حيث تم استقبال ما يزيد على 116 من المشاريع الريادية من أكثر من 12 دولة حول العالم ، وقد تم تبني العديد من الشركات الناشئة، كان أبرزها إطلاق مشروع “عالم مين” للتعرف والتحقق من الهوية كأول منصة eKYC-as-a-service في العالم العربي من خلال تطبيق “أنا مين” والمتاح للتحميل مجانا من متجري Apple store و google play

والذي أتاح الفرصة أمام جميع الأردنيين الأفراد القيام بإنشاء هوية “أنا مين” الرقمية واستخدامها حيث أتاح هذا التطبيق امكانية فتح حسابات بنكية لدى الأهلي ودون الحاجة لزيارة الفرع.