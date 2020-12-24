36.40 دينار غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولا في السوق المحلية، اليوم الخميس، عند 36.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.90 دينارا لجهة البيع، بحسب التسعيرة اليومية للذهب والصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.

وبلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 42.10 و 30.90 دينار على التوالي، وفق التسعيرة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.(المملكة)