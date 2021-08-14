36.5 سعر غرام الذهب عيار 21

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 50ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35 دينارا لجهة البيع وسط طلب جيد.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 30ر43 و 60ر32 دينار على التوالي.

وبين أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان في تصريح لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 262 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 288 دينارا.

اضاف ان اسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1780 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)