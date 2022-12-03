36.7 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 36.70 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 35.20 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 42.80 دينار و 33 دينارا على التوالي.

وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 260 دينارا، فيما سجل سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا.

وأشار علان في تصريح لـوكالة الأنباء الأردنية (بترا) إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية ما زال بحالة ضعف، جراء ارتفاع الأسعار، مبينا أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته الأسبوعية أمس الجمعة بالسوق العالمية عند سعر 1800 دولار للأونصة الواحدة.-(بترا)