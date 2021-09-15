36.8 دينار سعر غرام الذهب

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الأربعاء، عند 80ر36 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 30ر35 دينار لجهة البيع، وسط طلب متوسط وعرض ضعيف.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 70ر43 و 90ر32 دينار على التوالي.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لــ(بترا)، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 261 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 295 دينارا.

وبحسب علان، بلغت أسعار المعدن الأصفر بالسوق العالمية صباح اليوم عند 1805 دولارات للأونصة الواحدة.

بترا