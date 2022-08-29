3620 ميجا واط الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد

أفادت شركة الكهرباء الوطنية بأن مقدار الحمل الكهربائي المسجل مساء أمس الأحد، بلغ 3620 ميجاواط، فيما بلغ الحمل الصباحي 3340 ميجاواط.

وبحسب البيانات الصادرة عن الشركة اليوم الاثنين، بلغ أقصى حمل كهربائي مسجل في الصيف الحالي 3400 ميجاواط، فيما كان أقصى حمل كهربائي مسجل بالمملكة في كانون الثاني الماضي، وبلغ 4010 ميجاواط.

وكانت شركة الكهرباء الوطنية قد رفعت جاهزيتها للتعامل مع موجة الحر التي تسود المملكة.-(بترا)