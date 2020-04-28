آخر الأخبار-العرب-والعالمالعرب والعالمكورونا

367 وفاة جديدة بكورونا في فرنسا

منذ 50 دقيقة

A Decrease font size. A Reset font size. A Increase font size.

باريس- سجّلت فرنسا الثلاثاء 367 وفاة بكوفيد-19، ما يرفع إلى 23660 حصيلة وفيات الفيروس على الاراضي الفرنسية منذ الاول من آذار/مارس، في حين يتواصل تراجع عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في العناية المركزة.
والحصيلة المسجلة الثلاثاء أدنى من حصيلة الإثنين التي بلغت 437 وفاة، وتأتي بعيد إعلان الحكومة خطّطها لرفع تدريجي لتدابير الإغلاق اعتبارا من 11 أيار/مايو.
وأعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن عدد المصابين بكوفيد-19 الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة انخفض بـ221 شخصا عما كان عليه الإثنين. (أ ف ب)

مقالات ذات صلة

مفاجأة.. علماء بريطانيون: الكمامات لها تأثير ضئيل في منع انتشار كورونا

منذ 29 دقيقة
كورونا في بريطانيا

586 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا

منذ 53 دقيقة

إسبانيا تعلن رفعاً “تدريجياً” لتدابير الاغلاق حتى نهاية حزيران

منذ ساعتين

فرنسا تستعد لرفع تدريجي للإغلاق لتفادي انهيار الاقتصاد

منذ ساعتين
إغلاق
إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock