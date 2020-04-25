369 وفاة إضافية بكورونا في فرنسا والحصيلة الإجمالية 22614

باريس – احصت فرنسا 22 الفا و614 وفاة بفيروس كورونا منذ بداية آذار/مارس بعد تسجيل 369 وفاة اضافية في الساعات ال24 الاخيرة، لكن عدد المصابين في اقسام الانعاش يستمر في التراجع منذ 17 يوما، وفق ما اعلنت الإدارة العامة للصحة السبت.

وقال المصدر في بيان إن الوباء اودى بـ14 الفا و50 شخصا في المستشفيات (198 وفاة اضافية في 24 ساعة هي الحصيلة اليومية الادنى منذ شهر) وبثمانية آلاف و564 شخصا في دور المسنين ومراكز رعاية اجتماعية أخرى (+171)، فيما بلغ عدد المصابين بكوفيد-19 في اقسام الانعاش 4725. -(أ ف ب)