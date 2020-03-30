37 ألف وفاة في العالم بسبب “كورونا” والإصابات تتجاوز 770 ألفاً

عمان – ارتفع عدد وفيات فيروس كورونا في العالم إلى 36938 حالة وفاة، مثلما ارتفع عدد الإصابات بالفيروس إلى 770165 حالة، على ما أفاد موقع الإحصاء العالمي (وورلدميترز)، حتى الساعة العاشرة مساء بتوقيت الأردن، اليوم الاثنين.

ووفق الموقع، فقد بلغ عدد حالات الشفاء 160243 حالة، بحسب آخر تحديث.

وأظهر الموقع، تصدّر الولايات المتحدة الأميركية لدول العالم، من حيث عدد الإصابات بـ156690 حالة، تلتها إيطاليا التي تجاوزت اليوم حاجز الـ100 ألف إصابة، ثم إسبانيا بـ85195 حالة، والصين بـ81470 حالة.

ولا تزال إيطاليا تحتل المركز الأول من حيث عدد الوفيات بعدد 11591 وفاة، تليها إسبانيا بـ 7340 حالة وفاة، ثم الصين بعدد 3304 وفاة، وفرنسا بـ3024 وفاة، ثم الولايات المتحدة 2870 حالة وفاة.-(بترا)