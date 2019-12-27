37 إصابة جراء اعتداء الاحتلال على مسيرات العودة في غزة

غزة – أصيب اليوم الجمعة 37 مدنيا فلسطينيا، منهم 11 طفلًا، وامرأة واحدة، بجروح في استخدام جيش الاحتلال الإسرائيلي القوة المفرطة ضد المشاركين في الجمعة الـ 86 لمسيرات العودة وكسر الحصار شرق قطاع غزة.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الانسان في بيان صدر مساء اليوم الجمعة: إنه رغم أجواء الهدوء العام التي اتسمت بها التظاهرات في غالبية المناطق، وانخفاض أعداد المشاركين مع تساقط الأمطار والأحوال الجوية الباردة؛ إلاّ أن قوات الاحتلال واصلت استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وأصابت خمسة منهم بأعيرة نارية، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة، جميعهم من شرق رفح، إلى جانب استهداف الجزء العلوي بالجسم، بما في ذلك الرأس بالأعيرة المعدنية المغلفة بالمطاط وقنابل الغاز ما أدى للعديد من الإصابات، من بينها شاب أصيب بعينه اليمنى بعيار مطاطي. ووفق توثيق المركز، ترتفع حصيلة الضحايا في المسيرة منذ انطلاقتها في الثلاثين من آذار من العام 2018 إلى 225 منهم 47 طفلاً، أما الإصابات فارتفعت إلى (14854) مصابًا، منهم (3746) طفلاً، و(392) امرأة، و(255) مسعفًا و(219) صحفيًّا، علمًا أن بعضهم أصيب عدة مرات.-(بترا)