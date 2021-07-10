37 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 37 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 50ر35 دينار لجهة البيع.

واوضح أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، لوكالة الانباء الاردنية (بترا)، ان سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ 90ر43 و10ر33 دينار على التوالي.

واضاف ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 295 دينارا.

ولفت الى ان الطلب على شراء المصاغ الذهبي، والليرات والسبائك الذهبية بالسوق المحلية جيد.

وبين ان سعر المعدن الاصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، عند 1807 دولارات للأونصة الواحدة.