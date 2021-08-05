37 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الخميس، 37 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 60ر35 دينار للبيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة 44 و33 دينارا على التوالي.

وأشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لــ (بترا) إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا.

ولفت إلى أن الطلب على شراء المصاغ الذهبي بالسوق المحلية “جيد”، بالتزامن مع ذروة الافراح والمناسبات الاجتماعية التي تنعكس ايجابا على نشاط السوق، مبينا أن أسعار المعدن الأصفر بلغت بالسوق العالمية حتى بعد ظهر اليوم الخميس 1811 دولارا للأونصة الواحدة.

–(بترا)