37 سائقا يتنافسون في سباق الدرفت

أيمن وجيه الخطيب

عمان- يقف 37 متسابقا من دول فلسطين ومصر والعراق والأردن، على خط البداية عند الساعة الثانية من ظهر اليوم، إيذانا بانطلاق منافسات سباق الدرفت الأول، في حلبة منجا- مادبا بدعم من من شركة “زين” (Zain Jordan)، من دون جمهور، ووسط بروتوكول صحي صارم.

ويتكون السباق من 3 جولات ويديره موسى حزينة ولجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو رئيسا وعضوية ليث الشريف وعلي آرسلان.

ويسعى السائق محمد الفقهاء بطل سباقات الدرفت للعام الماضي، إلى نيل لقب سباق الدرفت الأول للعام الحالي، والغوص في بحر المنافسة للحفاظ على تألقه في سباقت الدرفت، وينافسه على لقب السباق فارس صرار صاحب المركز الثاني في بطولة العام الماضي، وأحمد الجبالي صاحب المركز الثالث في البطولة ذاتها، كما ينذر السباق بمنافسة كبيرة من قبل العائد بقوة إلى سباقات الدرفت عثمان التكريتي الذي يطمح لاستعادة تألقه في السباقات.

وسيغلف السباق الأول أجواء تنافسية ذات قوة فائقة بين السائقين لاحتلال المراكز الأولى كمجاهد البيتموني ومحمد نوفل وعبدالله أبو حسين وجبريل تحسين وصهيب البكار، ويشهد السباق منافسة محتدمة من أبطال فلسطين؛ أمير يامين وعبد الرحمن وخليل أبو خورمة وسهيل الأصبح، ومن العراق سيف الجباوب، ومن مصر السيد أبو غريب.

المشاركون في السباق

محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (بي ام دبليو ايه 36)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس 13)، ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 46)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، مؤيد يوسف (نيسان ألتيما)، فراس هنية (أوبل أسكونا)، محمود موسى الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، نهار المزاودة (بي ام دبليو 318)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، عبدالله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم 3)، جبريل تحسين (بي ام دبليو ايه 30)، سهيل الأصبح (فلسطين) (بي ام دبليو ايه 30)، صهيب البكار (بي ام دبليو ايه 46)، عبدالله سرور (بي ام دبليو ايه 36)، سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 30)، عثمان التكريتي (بي ام دبليو ايه 46)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، مراد القواسمي (بي ام دبليو ايه 30)، خالد الطيطي (بي ام دبليو 320)، عبدالرحمن خورمة (فلسطين) (بي ام دبليو ايه 30)، السيد أبو غريب (مصر)، (بي ام دبليو ايه 90 ام 3)، خليل أبو خرمة (فلسطين) (بي ام دبليو ايه 46)، ثائر المساعيد (بي ام دبليو ايه 36)، أمير يامين (فلسطين) (بي ام دبليو ايه 46)، عبدالرحمن الصوالحي (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، راكان أبو رزق (بي ام دبليو ايه 30)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه 30)، سيف الجباوي (العراق)، (بي ام دبليو ايه 30)، تميم الحسن (بي ام دبليو ايه 30).