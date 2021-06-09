37 متسابقا من الأردن وفلسطين ومصر والعراق في سباق الدرفت الأول

عمان – الغد – أعلنت الأردنية لرياضة السيارات قائمة المشاركين في سباق الدرفت الأول ويبلغ عددهم 37 متسابقا من فلسطين ومصر والعراق والأردن )المنظم)، وينطلق السباق يوم الجمعة في حلبة منجا في مادبا، من دون جمهورن ووسط بروتوكول صحي صارم.

ويتكون السباق من 3 جولات ويقام السباق بدعم من شركة زين الأردن (Zain Jordan).

ووفقا للتعليمات التكميلية للسباق تقام اليوم الخميس عملية التدقيق الإداري وتوزيع أرقام السباق على السائقين ، ومخطط مسار الطريق والفحص الفني للسيارات وذلك في موقف التدريب في نادي السيارات الملكي.

ويدير السباق موسى حزينة ولجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو رئيسا وعضوية ليث الشريف وعلي آرسلان.

المشاركون في السباق

محمد الفقهاء (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (بي ام دبليو ايه 36)، أحمد الجبالي (نيسان سيلفيا اس 13)، ياسر الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 46)، عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، مؤيد يوسف ( نيسان ألتيما)، فراس هنية (أوبل أسكونا)، محمود موسى الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، نهار المزاودة (بي ام دبليو 318)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، عبد الله أبو حسين (نيسان سيلفيا اس 13)، محمد نوفل (بي أم دبليو ايه 90 إم 3)، جبريل تحسين (بي ام دبليو ايه 30)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، صهيب البكار (بي ام دبليو ايه 46)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 36)، سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 30)، عثمان التكريتي (بي ام دبليو ايه 46)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، مراد القواسمي (بي ام دبليو ايه 30)، خالد الطيطي (بي ام دبليو 320)، عبد الرحمن خورمة (فلسطين)، (بي ام دبليوايه 30 )، السيد أبو غريب (مصر)، (بي ام دبليو ايه 90 ام 3 )، خليل أبو خرمة (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 46)، ثائر المساعيد (بي ام دبليو ايه 36)، أمير يامين (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 46)، عبد الرحمن الصوالحي (بي ام دبليو ايه 30)، إبراهيم الباشا (بي ام دبليو ايه 46)، راكان أبو رزق (بي ام دبليو ايه 30)، حمدي أبو سنينة (بي ام دبليو ايه 30)، سيف الجباوي (العراق)، (بي ام دبليو ايه 30)، تميم الحسن (بي ام دبليو ايه 30).