37 وفاة و5335 إصابة جديدة بكورونا في الأردن

عمان – الغد – سُجلت في الأردن، اليوم الأربعاء، 37 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و5335 إصابة جديدة؛ ليصل العدد الإجمالي للحالات المؤكد إصابتها إلى 407617، وفق موجز إعلامي حول الفيروس صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4793، بعد وفاة 37 مصابا.

وبحسب الموجز توزّعت الإصابات كما يلي:

– (2952) في محافظة العاصمة عمّان.

– (725) في محافظة البلقاء.

– (479) في محافظة إربد، منها (6) في الرمثا.

– (400) في محافظة الزرقاء.

– (217) في محافظة مأدبا.

– (143) في محافظة العقبة.

– (106) في محافظة جرش.

– (89) في محافظة الكرك.

– (87) في محافظة عجلون.

– (50) في محافظة المفرق.

– (47) في محافظة معان.

– (40) في محافظة الطفيلة.

– وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (407,617) حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (47,043) حالة.

– سُجّلت (37) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (4793) حالة.

– بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (295) حالة، فيما غادرت (193) حالة.

– بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (1736) حالة.

– بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (1396) بنسبة إشغال (30%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (361) بنسبة إشغال (35%).

– بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (173) بنسبة إشغال (17%).

– بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1638) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (355,781) حالة.

– تمّ إجراء (39,487) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (4,718,364) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (13.51%).