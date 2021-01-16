37.2 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، 37.20 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 35.70 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 44.30 و 33.10 دينار على التوالي.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، الى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 260 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 297 دينارا، وسط طلب وعرض ضعيفين. وبين علان ان سعر المعدن الأصفر أغلق عالميا يوم أمس الجمعة، على انخفاض وبلغ 1828 دولارا للاونصة الواحدة، بعد اعلان الرئيس الاميركي المنتخب جون بادين انه سيتم خلال الفترة المقبلة ضخ اموال اضافية لدعم اقتصاد بلاده ما أدى الى استقرار الاسواق.

–(بترا)