37.4 دينار سعر غرام الذهب عيار 21

عمان– بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 40ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 80ر35 لجهة البيع، وسط طلب جيد.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر44 و40ر33 دينار على التوالي.

واشار أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، في تصريح لــ (بترا)، الى إن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 261 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 298 دينارا.

وبين علان ان اسعار المعدن الأصفر أغلقت تداولاتها بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 1828 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)