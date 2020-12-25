37.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الجمعة، 90ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 40ر36 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45 و34 دينارا على التوالي.

وبين في تصريح لــ (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 269 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 306 دنانير، وسط ضعف على الطلب والعرض .

واشار علان الى ان اسعار المعدن الأصفر اغلقت بالسوق العالمية يوم أمس الخميس عند 1880 دولارا للأونصة الواحدة، لافتا الى ان الاسواق العالمية ستكون مغلقة منذ اليوم الجمعة وحتى يوم الأثنين المقبل بمناسبة عيد الميلاد المجيد.