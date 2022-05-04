37.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم الأربعاء، عند 37.90 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 36.40 دينار لجهة البيع.

وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 44.60 و33.90 دينار على التوالي.

وأشار رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 270 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 306 دنانير.

وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن نشاط سوق الذهب محليا خلال الأسبوع الماضي كان جيدا بالتزامن مع حلول عيد الفطر، متوقعا مواصلة التحسن خلال الفترة المقبلة مع بدء موسم حفلات الزواج وعودة المغتربين من الخارج.

وبين علان أن أسعار المعدن الأصفر بلغت اليوم الأربعاء بالسوق العالمية عند 1867 دولارا للاونصة الواحدة.