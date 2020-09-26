37.9 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت، عند 90ر37 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 20ر36 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 50ر45 و60ر33 دينار على التوالي.

ولفت في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 271 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير.

وأشار علان إلى أن سعر الذهب بالسوق العالمية أغلق يوم أمس الجمعة عند 1860 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ أكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.