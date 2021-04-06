377542 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى من لقاح كورونا

عمان – أعلنت خلية الأزمة في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، أن إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الأولى من لقاح كورونا بلغ 377542 شخصاً، في حين بلغ إجمالي عدد الحاصلين على الجرعة الثانية من اللقاح 118257 شخصاً، وفق الإحصائيات الخاصة بلقاح فيروس كورونا على مستوى المملكة لغاية اليوم الثلاثاء.

وأشارت إلى أن عدد المسجلين على منصة تلقي لقاح فيروس كورونا، بلغ 1044310 أشخاص.–(بترا)