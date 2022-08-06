38 % ارتفاع صافي ربح 15 بنكا في النصف الأول

هبة العيساوي

عمان- ارتفعت الأرباح التجميعية لـ15 بنكا تعمل في السوق المحلية، مدرجة أسهمها في بورصة عمان، في النصف الأول من العام الحالي بنسبة 37.7 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بحسب دراسة تجميعية لشركة سنابل الخير للاستثمارات المالية.

وبلغت أرباح 15 بنكا، أفصحت عن نتائجها، في النصف الأول من العام الحالي (بعد الضريبة) نحو 425.7 مليون دينار، مقارنة مع 309.1 مليون دينار في النصف الأول من العام 2021.

وأوضحت بيانات النتائج أن جميع البنوك حققت أرباحا في النصف الأول، في حين أن بنكا واحدا مني بخسائر.

وفي تفاصيل الأرباح، استحوذ البنك العربي (عمان) على أعلى قيمة ربح في النصف الأول بنسبة ارتفاع بلغت 152 % لتصل أرباحه إلى 182 مليون دينار مقارنة مع 72.1 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي.

وجاء في المرتبة الثانية من ناحية قيمة الأرباح بنك الإسكان للتجارة والتمويل بقيمة 63.5 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 49.4 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي أي بنسبة زيادة تلاه كابيتال بنك (بنك المال) بقيمة أرباح في النصف الأول وصلت إلى 57.1 مليون دينار مقارنة مع 63.8 مليون في الفترة نفسها من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 10.5 %.

وجاء في المرتبة الرابعة البنك الإسلامي الأردني بقيمة أرباح بلغت 33 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 31 مليون دينار في الفترة نفسها من العام 2021، أي بنسبة ارتفاع 6.2 %.

في حين احتل المرتبة الخامسة بنك الأردن بقيمة أرباح 16.8 مليون دينار مقارنة مع 16.2 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 4 %.

وفي المرتبة السادسة من ناحية قيمة الأرباح، فقد جاء بنك القاهرة عمان بقيمة أرباح 15.65 مليون دينار في النصف الأول من العام الحالي مقارنة مع 15.5 مليون دينار في الفترة نفسها من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 0.7 %.

وجاء في المرتبة السابعة بنك الاتحاد بقيمة أرباح بلغت 15.56 مليون دينار مقارنة مع 15.1 مليون دينار في النصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع 3 %.

وجاء في المرتبة الثامنة من ناحية الأرباح البنك الاستثماري بقيمة 9.6 مليون دينار وبنسبة ارتفاع 10.4 % عن الفترة نفسها من العام السابق.

وجاء في المرتبة التاسعة من ناحية قيمة الأرباح بنك الاستثمار العربي الأردني بقيمة 8.53 مليون دينار في النصف الأول مقارنة مع 8.54 مليون دينار في الفترة ذاتها من العام 2021، بنسبة تراجع 0.2 %.

تلاه البنك الأهلي الأردني بقيمة أرباح بلغت 8.1 مليون دينار مقارنة مع 7.9 مليون دينار، بنسبة ارتفاع 2.2 %.

تلاه البنك الأردني الكويتي محققا في النصف الأول من العام الحالي قيمة أرباح بلغت 7.598 مليون دينار مقارنة مع 2.81 مليون في الفترة نفسها من 2021.

ثم جاء بنك صفوة الإسلامي بقيمة أرباح بلغت في النصف الأول 7.595 مليون دينار مقارنة مع 6.94 مليون دينار، بنسبة زيادة 9.4 %.

وجاء بعده البنك التجاري الأردني بقيمة أرباح بلغت 4.56 مليون دينار مقارنة مع 2.73 مليون دينار.

تلاه بنك المؤسسة العربية المصرفية/الأردن بقيمة أرباح 2.35 مليون دينار بنسبة تراجع 54 % مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2021 إذ كانت تبلغ 5.14 مليون.

أما بالنسبة للبنك الوحيد الذي مني بخسائر في النصف الأول من العام الحالي فهو بنك سوسيته جنرال الأردن بقيمة 6.42 مليون دينار مقارنة مع ربح في الفترة نفسها من 2021 كانت قيمته 2.8 مليون.