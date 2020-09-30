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38 دينارا ثمن الكرة المباعة للأندية

منذ 49 دقيقة

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خالد الخطاطبة

عمان – الغد –  نتواصل مع القراء في زاوية “أخبار النجوم”، لنقدم لهم هذه الطائفة الخفيفة والمنوعة من آخر أخبار نجومهم المفضلين، إضافة إلى ما يحدث خلف الكواليس.

كشف ناد محلي في دوري المحترفين، أن ثمن الكرة التي يشتريها من الاتحاد يبلغ 38 دينارا.
وقال أمين سر النادي المحترف، أن ناديه اشترى تقريبا 15 كرة من الاتحاد، وهو ما اقدم عليه عدد من الأندية، فيما ذهبت أندية أخرى لشراء الكرات من مكان آخر وفق الحديث.
وكانت أندية محلية أشارت إلى أن اتحاد الكرة، سبق وأن ابلغها بوجود شحنة كرات في التخليص، بانتظار ورودها إلى اتحاد الكرة.

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