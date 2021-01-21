38 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم الخميس، 38 دينارا لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.50 دينار لجهة البيع.

وقال أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، ان سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة بلغ عند 45.10 و 33.90 دينار على التوالي.

وبين علان، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 264 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 306 دنانير، وسط طلب وعرض ضعيفان بالسوق المحلية.

واضاف ان سعر المعدن الأصفر ارتفع عند بدء تداولاته بالسوق العالمية اليوم، الى 1875 دولارا للاونصة الواحدة مدفوعا بوصول ادارة الرئيس جون بايدن الى ادارة البيت الابيض، متوقعا استمرار تحسن الاسعار بالايام المقبلة.-(بترا)