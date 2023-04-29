 38 % نسبة المقترعين في انتخابات “باب عمان”

صابرين الطعيمات

جرش – بلغت نسبة الإقتراع في انتخابات بلدية باب عمان في محافظة جرش حتى الساعة الثالثة مساء 38% وعدد الناخبين 3859 ناخب وناخبة في كافة مراكز الإقتراع الموزعة على مناطق البلدية الأربع وترتفع النسبة بشكل مناسب وفق رؤساء اللجان العاملة بالإنتخابات وفق رئيس لجنة الإقتراع الدكتور عقلة القادري.

وتسير عملية الإقتراع بكل يسر وسهولة ودون أي معيقات وأنظمة الربط الإلكتروني تعمل بكفاءة عالية ودون أي اعطال أو خلل بحسب القادري.

وبحسب “المستقلة للانتخاب” فإنه يتنافس أربعة مرشحين على مقعد رئيس البلدية، حيث بلغ عدد الناخبين (9205) ناخبا وناخبة، وعدد المراكز الانتخابية (7) مراكز، بينما بلغ عدد صناديق الاقتراع (26) صندوقا موزعة ضمن الدائرة الخامسة لبلدية باب عمان.

وكان مجلس مفوضي الهيئة المستقلة للانتخاب قرر إجراء انتخابات رئاسة بلدية باب عمان في محافظة جرش 2023، في التاسع والعشرين من نيسان الجاري، وذلك بعد أن قامت وزارة الإدارة المحلية بإبلاغ الهيئة بشغور مقعد رئيس البلدية بسبب وفاته.