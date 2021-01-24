38 وفاة بحوادث السير و11 حالة انتحار في إقليم الجنوب بـ 2020

هشال العضايلة

الكرك – سجلت احصائية مركز الطب الشرعي لاقليم الجنوب بمحافظة الكرك للعام الماضي ، تعامل المركز مع 38 حالة وفاة لمواطنين ناتجة عن حوادث السير ، اضافة الى ان تعامله مع 11 حالة وفاة ناتجة عن الانتحار .

وبينت الاحصائية إن الوفيات غرقا بلغت 10 حالات وهي ناتجة عن سقوط الضحايا وغالبيتهم من الاطفال بالبرك الزراعية والابار الزراعية .

في حين بلغت جرائم القتل بمختلف الانواع التي تعامل معها المركز 5 حالات فقط من بينها حالة طعن بآلات حادة وحالة بإطلاق النار، وثلاث وفيات بالضرب المفضي الى الموت وشملت حالات القتل بالعيارات النارية والاسلحة البيضاء وطرق ووسائل اخرى .اضافة الى تعامل المركز مع 6 حالات صعق بالكهرباء و8 حالات وفاة بالسقوط من اعلى و10 حالات وفاة ناتجه عن الاختناق .

وبينت الاحصائية ان المركز تعامل مع 156 حالة وفاة ناتجة عن حالات مرضية يتطلب التعامل معها للتعرف على الاسباب التي ادت الى الوفاة فيها واعطاء تقرير طبي خاص بها للاجهزة المعنية، مشيرة الى ان المركز نفذ خلال العام الماضي زهاء 1250 تقرير طبي خلال مراجعات المواطنين والعاملين بمختلف مناطق المحافظة على خلفية المشاجرات والحوادث .

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