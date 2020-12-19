38.1 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية اليوم السبت ، عند 38.10دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 36.60 دينار لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 45 و34 دينارا على التوالي.

واشار في تصريح لوكالة الانباء الاردنية(بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 267 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 305 دنانير، وسط طلب وعرض ضعيفان.

وبين علان ان اسعار المعدن الأصفر اغلقت بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة عند 1880 دولارا للاونصة الواحدة.-(بترا)