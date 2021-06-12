38.4 سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين، اليوم السبت، بالسوق المحلية عند 40ر38 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 80ر36 دينار لجهة البيع.

وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 40ر45 و 40ر34 دينار على التوالي.

وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، ان سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 271 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 306 دنانير.

واشار الى ان العرض والطلب على الذهب بالسوق المحلية أقل من المستوى المطلوب، ولاسيما بمثل هذه الاوقات من العام، معربا عن امله بان ينشط السوق خلال الفترة المقبلة مع عودة القطاعات الاقتصادية للعمل بشكل كامل.

ولفت الى أن سعر المعدن الأصفر أغلق تداولاته امس الجمعة بالسوق العالمية عند 1878 دولارا للأونصة الواحدة.-(بترا)