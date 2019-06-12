39 متسابقا من فلسطين ومصر والأردن يشاركون في سباق الدرفت

عمان – الغد – أعلن (39) متسابقا من فلسطين ومصر والأردن مشاركتهم في سباق الدرفت (الجولة الثالثة من بطولة الأردن لسباقات الدرفت) الذي تنطلق منافساته عند الساعة 10 صباح يوم الجمعة في حلبة سوفكس – ماركا بدعم من إطارات سيلفرستون (Silverstone).

ويتكون سباق الدرفت من جولتين وجولة ثالثة وأخيرة لافضل 13 نتيجة يحققها السائقون في الجولتين الأولى والثانية.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من أنس بيشتو (رئيسا) والأعضاء على البلوشي وليث الشريف وسالم الدسوقي، ومدير السباق موسى حزينة.

المشاركون في السباق

أحمد الجبالي (نيسان)، أحمد زرديك (مصر)، (تويوتا جي تي 86)، أسامة أبو عزام (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، أمير سلمان (بي ام دبليو ايه 36)، باسم أحمد (بي ام دبليو ايه 30)، جبريل تحسين (بي ام دبليو ايه 30)، حسام الجمزاوي (بي ام دبليو ايه 30)، رأفت هارون (تويوتا جي تي 86)، سليمان عوض (بي ام دبليو ايه 30)، سمير العدوان (تويوتا جي تي 86)، سهيل الأصبح (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، سيد أبو غريب (مصر)، (بي ام دبليو ايه 92 ام 3)، صهيب البكار (بي ام دبليو ايه 46)، عبد الله أبو حسين (نيسان)، عبد الله سرور (بي ام دبليو ايه 36)، عثمان التكريتي (نيسان)،عصام الجمل (بي ام دبليو ايه 30)، عمر الكخن (بي ام دبليو ايه 30)، فارس صرار (نيسان)، فارس مطور (فلسطين)، (بي ام دبليو ايه 30)، قيس تفاحة (بي ام دبليو ايه 30)، لؤي زهدي (بي ام دبليو ايه 30)، محمد كعوش (بي ام دبليو ايه 30)، محمد نوفل (بي ام دبليو ايه 91)، محمود موسى الجبالي (بي ام دبليو ايه 30)، مراد القواسمي (بي ام دبليو ايه 30)، هشام عصام (بي ام دبليو ايه 30)، يزن حموضة (فلسطين)، أحمد سمارة ((بي ام دبليو ايه 30)، أحمد كعوش (بي ام دبليو ايه 46)، أنس الحلو (بي ام دبليو ايه 30)، حسام ناصر الدين (بي ام دبليو ايه 30)، مجاهد البيتموني (بي ام دبليو ايه 36)، محمد الفقهاء (بي ام دبليوايه 30)، محمود شداد (بي ام دبليو ايه 30)، نبيل الحاج (بي ام دبليو ايه 30)، ياسر الحلو (بي ام دبليوايه 30)، يزن قاقيش (بي ام دبليوايه 30).

سباق الكارتينغ الثاني السبت

ينطلق يوم السبت المقبل سباق الكارتينغ الثاني في حلبة جوردن سبيد سنتر(تحدي روتاكس – ماكس) ويتكون السباق لفئات (السينيور والميني والمايكرو والجونيور – ماكس)، من التصفيات وجولة (بري – غريد للسباق) وجولة فاينل).

ووفق التعليمات التكميلية لسباق الكارتينغ لفئات (الميني والمايكرو– ماكس)، تجري يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، لفئة مايكرو والميني ماكس ومن ثم شرح عن السباق من الساعة صباحا 10.05 – 10.10 صباحا، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة صباحا 10.20 – 10.25 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.40 صباحا – 10.50 صباحا.

وتبدأ جولة (بري – غريد للسباق 1) من الساعة 11.00 صباحا – 11.5 صباحا، وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 12 لفة عند الساعة 11.10 صباحا، ومن ثم جولة (بري – غريد للسباق 2) من الساعة 11.30 صباحا – 11.35 صباحا ، ومن ثم جولة (فاينل للسباق 2) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.40 ظهرا.

ووفق التعليمات التكميلية للسباق لفئة الجونيور والسينيور – ماكس تجري يوم السبت المقبل عملية الفحص الفني للسيارات من الساعة 9 – 10 صباحا، ومن ثم شرح عن السباق من الساعة 10.05 صباحا – 10.10 صباحا ، ومباشرة عملية الإحماء من الساعة 10.30 – 10.35 صباحا، وتبدأ التصفيات من الساعة 10.55 – 11.05 صباحا.

وتبدأ جولة (بري – غريد للسباق 1) من الساعة 11.10 – 11.15 صباحا ، وتبدأ جولة (بريفاينل للسباق 1) وتضم 15 لفة عند الساعة 11.20 صباحا، ، ومن ثم جولة (بري – غريد للسباق 2) من الساعة 11.40 صباحا – 11.45 صباحا، ومن ثم جولة (فاينل) وتضم 20 لفة عند الساعة 11.50 صباحا.

ويشرف على السباق لجنة الحكام المكونة من زيد بلقز (رئيسا) والأعضاء أحمد زلاطيمو زيد وليد أبو زيد ويدير السباق طارق سختيان وضابط شؤون المتسابقين يمان أبو العدس.