39 ميدالية حصيلة الإنجاز الكبير لـ”المبارزة الأردنية” في بطولة غرب آسيا

بلال الغلاييني

عمان – وصل عدد الميداليات التي تحصل عليها لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية للمبارزة، في ختام بطولة غرب آسيا، والتي استضافها الاتحاد الأردني في صالته بمدينة الحسين للشباب بمشاركة دول (الأردن وسورية وفلسطين ولبنان والإمارات وسلطنة عمان وقطر والبحرين)، إلى 39 ميدالية، بعد أن اضافت المنتخبات الوطنية 9 ميداليات في اليوم الختامي الذي أقيم أمس، والذي شهد اقامة اللقاءات المخصصة للفرق وللأسلحة الثلاثة (الإيبيه والفلوريه والسابر).

وتناوب رئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد عطيات، ورؤساء الوفود المشاركة على تتويج الفرق الحاصلة على المراكز الأولى، حيث بقي الأردن في قمة الترتيب العام رغم المنافسة القوية التي ابدتها المنتخبات المشاركة.

وكان لاعبو ولاعبات المنتخبات الوطنية قد حصلوا في اليوم الأول من منافسات البطولة على 16 ميدالية، منها 5 ميداليات ذهبية و3 ميداليات فضية، و8 ميداليات برونزية، وحصلوا في اليوم الثاني على 14 ميدالية منها ميدالية ذهبية واحدة، و6 ميداليات فضية، و7 ميداليات برونزية.

وهنأ رئيس الاتحاد الأردني الدكتور خالد عطيات كافة اللاعبين واللاعبات والأجهزة التدريبية على هذه الانجازات الكبيرة، والتي جاءت بعد مشوار طويل من التحضير المتواصل، ما يؤكد التطور الفني الكبير الذي وصلت اليه رياضة المبارزة.

وأكد عطيات أن الاتحاد ماض في مواصلة تنفيذ كافة برامجه الفنية، لكسب المزيد من الانجازات، خصوصا وأن المرحلة المقبلة ستشهد العديد من المشاركات المهمة لكافة المنتخبات الوطنية.

وشكر رئيس الاتحاد، كافة الهيئات والمؤسسات الحكومية والرسمية التي ساندت الاتحاد الأردني في استضافة هذا الحدث القاري المميز، واخراجه بالصورة المثالية التي يستحقها، مثلما شكر كافة اللجان والحكام والإداريين والوفود الشقيقة من منطقة غرب آسيا، والذي ساهموا بشكل مميز في اخراج بطولة تليق بالأردن وبسمعته الطيبة.

سلاح الإيبيه

تحت 15 عاما (الذكور)، حصل على الميدالية الذهبية المنتخب العماني، وحصل المنتخب اللبناني على الميدالية الفضية، ونال المنتخب الوطني الميدالية البرونزية، حيث مثل المنتخب الوطني اللاعبون (جعفر الدجاني وعزالدين العتوم ومنذر العبداللات وعبدالرحمن عماوي)، وحل المنتخب السوري بالمركز الثالث مكرر ونال الميدالية البرونزية.

تحت 15 عاما (الإناث)، فاز المنتخب العماني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبات سيلين نوايسة وجنى عابدين وزين حتاملة وتاليا عواد، بالميدالية الفضية، وفاز المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبات تاليا خرفان واليسا صلاحات وميرا شنك وزينة الناصر بالميدالية البرونزية، وفاز المنتخب السوري بالمنتخب البرونزية.

سلاح السابر

تحت 15 عاما (الإناث)، فاز المنتخب الوطني بالميدالية الذهبية، حيث مثل المنتخب اللاعبات (لانا الديراوي وبانه العيدي ومريم طمليه)، ونال المنتخب السوري (أ) الميدالية الفضية، والمنتخب السوري (ب) الميدالية البرونزية.

تحت 15 عاما (الذكور)، فاز المنتخب الوطني والمكون من اللاعبين محمد الترك وقيس الخطيب وسليمان القضاه، بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب اللبناني بالميدالية الفضية، والمنتخب السوري بالميدالية البرونزية.

سلاح الفلوريه

تحت 15 عاما (الإناث)، فاز المنتخب العماني بالميدالية الذهبية، وفاز المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبات تالا الدجاني ونور العدوان وسيلين أبو عبيد وأميرة حسونة، بالميدالية الفضية، ونال المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبات ليلى الحياري وآسيا الخطيب وسيلين العزة وأوليفيا حداد الميدالية البرونزية، كما نال المنتخب السوري الميدالية البرونزية.

تحت 15 عاما (الذكور)، نال المنتخب العماني الميدالية الذهبية، وفاز المنتخب القطري بالميدالية الفضية، وفاز المنتخب الوطني (ب) والمكون من اللاعبين منذر الجغبير وعيد الجغبير وأحمد الشنك وعلي عطيات، بالميدالية البرونزية، وحصل ايضا المنتخب الوطني (أ) والمكون من اللاعبين عبدالله العدوان ويحيء الكايد وعبدالله أبو حمور وجاد أبو حسان على الميدالية البرونزية.