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39 % نسبة نمو التخليص على المركبات في المنطقة الحرة

منذ 48 دقيقة
مركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء - (تصوير: ساهر قدارة)

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عمان – قالت هيئة مستثمري المناطق الحرة، ان حركة التخليص على المركبات في المنطقة الحرة بالزرقاء نمت بنسبة 39 بالمئة، خلال فترة إجراءات تخفيف الحظر.
واوضح رئيس الهيئة محمد البستنجي في بيان اليوم الخميس، ان المركبات التي تم التخليص عليها خلال الفترة من 10 أيار الى 15 حزيران الحالي، بلغت 3365 مركبة مقارنة مع ذات الفترة من العام الماضي حيث بلغت 2414 مركبة.
وأكد، أن النمو يؤكد عودة التعافي التدريجي للمنطقة الحرة، ويدل على سرعة استعادة الأوضاع نتيجة حزمة الإعفاءات لقطاع المركبات التي منحتها الحكومة في تشرين اول 2019، لافتا الى ان عدد المركبات المخلص عليها خلال النصف الأول من شهر حزيران الجاري بلغت 2090 مركبة، بواقع 160 مركبة يوميا.
وكشف عن اعادة تصدير 24909 مركبة من المنطقة الحرة الزرقاء الى الخارج، منذ بداية العام الجاري وحتى نهاية عمل يوم 15 حزيران الجاري، فيما بلغت 30210 مركبة لذات الفترة من العام الماضي، أي بنسبة تراجع 17.5 بالمئة.(بترا)

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