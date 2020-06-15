39 وفاة و4507 إصابات جديدة بكورونا في السعودية

عمان – أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الاثنين, تسجيل 39 وفاة بفيروس كورونا المستجد ليصل اجمالي عدد الوفيات الى 1011، فيما تم تسجيل 4507 اصابات جديدة بالفيروس.

وأشارت البيانات التي أوردتها الوزارة على موقعها الرسمي ضمن التقرير اليومي المتعلق بالجائحة الى أن اجمالي عدد حالات الاصابات بالفيروس منذ بدء الجائحة بلغ 132048 شفي منها 87890 حالة.

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