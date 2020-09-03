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39.1 دينار سعر غرام الذهب

منذ 3 ساعات
مصاغ ذهبي معغروض في احد واجهات المحال المتخصصة في العاصمة عمان

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عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 في السوق المحلية، اليوم الخميس، 39.10 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 50ر37 دينار لجهة البيع.
ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 70ر46 و 70ر34 دينار على التوالي.
وبين علان في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 272 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 312 دينارا، مؤكدا ضعف الطلب والعرض محليا.
ولفت علان إلى أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ حتى عصر اليوم الخميس 1930 دولارا للأونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

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