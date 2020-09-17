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39.3 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

منذ 31 دقيقة

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عمان – بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم الخميس، عند 39.3 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 37.70 دينار لجهة البيع.
وحسب أمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة عند 90ر46 و90ر34 دينار على التوالي.
واشار في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، الى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 276 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 315 دينارا، موضحا ان الطلب والعرض محليا ضعيفان.
ولفت علان إلى أن سعر الذهب بالسوق العالمية بلغ حتى ظهر اليوم الخميس عند 1944 دولارا للأونصة الواحدة.
ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.

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