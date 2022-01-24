39.4 % ارتفاع معدل الهطول المطري السنوي

قالت المياه والري ان الهطول المطري المصاحب للمنخفض الجوي الاخير رفع حجم الامطار التراكمية الهاطلة من بداية الموسم على جميع محافظات المملكة حتى صباح اليوم الاثنين الى (39,4%) من المعدل السنوي طويل الامد البالغ (8,1) مليار م3، وان اعلى نسبة هطول خلال الساعات الـ (24) الماضية سجلت في اربد / محطة ام قيس (27,6) ملم .

واوضحت ان تخزين السدود الرئيسية الكلي ارتفع الى (96,1 ) مليون م3 بنسبة تخزين كلية (28,5%) من طاقتها الكلية البالغة (336,4) مليون م3 .

وحول معدلات الهطول بينت ان محطات الرصد التابعة لها سجلت في محافظات العاصمة عمان معدل هطول خلال الساعات ال24 الماضية بلغ (6,3) ملم، البلقاء (14,8) ملم ،مأدبا (3,4) ملم ،الزرقاء (4,2) ملم ، جرش(6,4) ملم ،المفرق(2,5) ملم ، اربد (12,7) ملم ،عجلون(21,8) ملم ، فيما لم تسجل محافظات الجنوب الكرك والطفيلةو معان و العقبة اية هطولات خلال الساعات ال 24 الماضية.

ونوهت الوزارة بانه ونتيجة لتوقعات حدوث الانجماد فانها تناشد الجميع الى ضرورة الاستفادة من كافة الهطولات المطرية والتأكد من عدم ربط مزاريب مياه الامطار على شبكات الصرف الصحي ، والتأكد من حماية عدادات المياه ومرافق المياه المنزلية من الانجماد وكذلك الابتعاد عن مجاري السيول والاودية.