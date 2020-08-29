39.6 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 محليا

عمان- بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين بالسوق المحلية، اليوم السبت، عند 60 ر39 دينار لغايات شراء المواطنين من محلات الصاغة، مقابل 38 دينارا لجهة البيع.

ووفقا لأمين سر النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر بيع الغرام من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، 20ر47 و 20ر35 دينار على التوالي.

واشار علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات بلغ 278 دينارا، فيما بلغ سعر الليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 317 دينارا.

واوضح ان الطلب والعرض بالسوق المحلية خفيف، متوقعا تحسنه لجهة العرض في حال ارتفاع اسعار الذهب عالميا خلال تداولات الأسبوع الجديد.

واشار علان الى ان سعر المعدن الأصفر أنهى تداولاته أمس الجمعة بالسوق العالمية على ارتفاع، واغلق عند 1965 دولارا للأونصة الواحدة.

ويوجد ما يقارب 850 تاجرا وصانع ذهب في عموم المملكة برأسمال أردني خالص يبلغ اكثر من 5 مليارات دينار في حده الأدنى.-(بترا)