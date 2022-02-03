4ر3 مليار دولار حوالات العاملين في الخارج العام الماضي

ارتفعت حوالات العاملين في الخارج العام الماضي بمقدار 2ر32 مليون دولار، وبنسبة 1 بالمئة لتصل إلى 4ر3 مليار دولار، مقارنة بانخفاض مقداره 339 مليون دولار او ما نسبته 9.1 بالمئة خلال العام 2020، بحسب بيانات البنك المركزي.

وكانت حوالات الاردنيين العاملين في الخارج سجلت في العام 2020 ما مقداره 24ر3 مليار دولار، مقارنة مع 7ر3 مليار دولار عام 2019.

وتشكل التحويلات إلى الأردن من أهم روافد اقتصاد المملكة من العملة الصعبة، إلى جانب قيمة الصادرات السلعية والخدمية والمنح والقروض والمساعدات الخارجية التي تعتمد عليها الدولة.