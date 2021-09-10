4 آلاف جرعة لقاح كورونا أعطيت الجمعة

عمان-الغد- بلغ عدد المسجلين على منصة تلقي اللقاح التي أطلقتها وزارة الصحة لتنظيم البرنامج الوطني للتطعيم 4016653 مسجلا بزيادة قدرها 3143 مسجلاً عن يوم الخميس.

ووفق بيانات الموجز الإعلامي الخاص بمستجدات الحالة الوبائية، والصادر الجمعة، فقد بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى من المطعوم 3555290 بزيادة مقدارها 1776 جرعة.

كذلك بين الموجز أن عدد متلقي الجرعة الثانية من اللقاح بلغ 3066190 بزيادة مقدارها 2243 جرعة.

وبلغ عدد الجرعات المقدمة للأشخاص خلال اليوم الماضي 4019 جرعة، فيما بلغ إجماليها منذ بدء البرنامج 6621480 جرعات أعطيت لمواجهة فيروس كورونا.