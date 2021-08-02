4 آلاف مشرف صحي في المدارس لإجراء فحص كورونا للطلبة

عمان – قالت أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الإدارية والمالية الدكتورة نجوى قبيلات، إن ورشة تدريب مسؤولي الصحة المدرسية على البروتوكول الصحي شملت 42 مدرباً صحياً، حيث سيقومون بتدريب 4 آلاف معلم ومشرف صحي في مدارس المملكة كافة.

وأضافت قبيلات ، اليوم الاثنين، أن تدريب كوادر الصحة المدرسية في مديريات التربية والتعليم يأتي ضمن إجراءات تطبيق البروتكول الصحي التي سيجري تنفيذها في مدارس المملكة كافة، مشيرة إلى أن دليل البروتوكول الصحي يشمل العديد من الإجراءات، أبرزها فحص كورونا السريع والذي سيجري تنفيذه من خلال معلمي ومشرفي الصحة المدرسية في مدارس المملكة كافة. وأوضحت أن وزارة الصحة ستتكفل بتأمين جميع مدارس المملكة بعينات الفحص اللازمة لهذه الفحوصات التي تجرى لعينات عشوائية من الطلبة. وبينت قبيلات أن الطالب الذي تظهر إصابته يمنح اجازة لمدة 14 يوماً يتحول خلالها إلى التعليم عن بعد، بينما يستمر بقية طلبة المدرسة في التعليم الوجاهي.

وأشارت إلى أن البروتوكول الصحي شمل العديد من الاشتراطات الصحية مثل توفر التباعد بين الطلبة من خلال مساحات كافية داخل الغرف الصفية، إضافة إلى ارتداء الكمامات. وأضافت قبيلات أن الوزارة سمحت للطلبة الذين يعانون من أمراض نقص المناعة المثبتة بالتقارير الطبية أن يتابعوا تعليمهم عن بعد من خلال منصة “درسك” على أن يتقدم ولي الأمر بطلب خطي إلى المدرسة التي يتبع لها الطالب، مشيرةً إلى أن امتحانات الطالب ستكون وجاهية وليست عن بعد. -(بترا)