4 أسباب تجعلنا نحب هاتف Huawei Y8s الجديد بطل التصوير الفوتوغرافي لهواتف الفئة الابتدائية

تمت إضافة أحدث هاتف ذكي من هواوي Huawei Y8s إلى سلسلة هواتف Huawei Y الشهيرة، وقد ألقينا نظرة عليه، وإليك أربعة أسباب جعلتنا نحبه.

الكاميرا المزدوجة بدقة 48 ميجابكسل والمدعمة بالذكاء الاصطناعي تصنع المعجزات خاصةً في ظروف الإضاءة المنخفضة!

عادةً، تزود هواوي الهواتف الذكية من الفئة الابتدائية بكاميرات مذهلة، ولا يعدّ هاتف Huawei Y8s استثناءً. هنا لديك هاتف مزود بكاميرا مزدوجة تتكون من كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل مدعمة بالذكاء الاصطناعي وكاميرا بعدسة مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. يتمتع هاتف Huawei Y8s بالقدرة على التقاط صور عالية الجودة في الليل، وذلك بفضل وضع Handheld Night Mode الذي يعمل بمساعدة الذكاء الاصطناعي.

لصور السيلفي، لديك كاميرا أمامية رئيسية بدقة 8 ميجابكسل وكاميرا مستشعر عمق بدقة 2 ميجابكسل. مع هذا الإعداد، لن تحصل فقط على صور سيلفي جميلة ذات جودة عالية، ولكن بفضل عدسة العمق ستكون هناك أيضًا تأثيرات بوكيه مذهلة. مع كاميرا هاتف Huawei Y8s، سيتم إبرازك دائمًا بأفضل طريقة!

يوفر إعداد الكاميرا المزدوجة بدقة 48 ميجابكسل المدعمة بالذكاء الاصطناعي ميزات مثيرة للاهتمام مثل: تسجيل مقطع لفراشة جميلة في الهواء مع ميزة التصوير بالحركة البطيئة جدًا التي تتميز ببسرعة 480 إطارًا في الثانية. هناك أيضًا ميزة التعرف على المشهد بمساعدة الذكاء الاصطناعي AI Scene Recognition، حيث يمكن للكاميرا التعرف على الخلفية بالنيابة عنك وضبط الإعدادات تلقائيًا بمساعدة الذكاء الاصطناعي لـ 21 فئة مختلفة!

شاهد كل شيء على شاشة Huawei Notch FullView

لديك الآن هاتف ذكي من الفئة الابتدائية مع شاشة كبيرة وجيدة بما يكفي لجميع مقاطع الفيديو الخاصة بك والألعاب على حد سواء. يأتي هاتف Huawei Y8s بشاشة Huawei Notch FullView قياس 6.5 بوصة ودقة كاملة عالية الجودة 2340×1080. شاشة ضخمة، أليس كذلك؟ حتى مع حجمها هذا، يمكن حمل الهاتف بشكل مريح بيد واحدة. أفضل شيء في الشاشة هو بعد تلك الساعات الطويلة من مكالمات الفيديو، أو مشاهدة برنامجك المفضل أو لعب لعبتك المفضلة، سيكون من الجيد معرفة أن وضع راحة العين في هاتف Huawei Y8s معتمد من TÜV Rheinland لانبعاث الضوء الأزرق، بما يقلل من إجهاد العين بعد النظر إلى الشاشة لفترات طويلة.

تصميم عصري وحديث

يعدّ Huawei Y8s أيضًا هاتفًا ملفتًا للنظر بفضل تصميمه الأنيق؛ إذ يأتي جسم الهاتف بتصميم ذي ثلاث أبعاد 3D Arc للحصول على مظهر انسيابي وقبضة مريحة. من المهم جدًا الحصول على قبضة مريحة لساعات اللعب الطويلة! على الجزء الخلفي من الهاتف، يوجد بصمة الإصبع التي تتيح لك فتح الهاتف في 0.35 ثانية فقط! سرعة لا تصدق، نعلم ذلك!

قوة كافية تدوم طوال اليوم

ما الفائدة من هاتف ذكي مزود بكاميرا مذهلة وشاشة عرض ضخمة وتصميم أنيق والعديد من الميزات الرائعة الأخرى دون تخزين ودون طاقة؟ يأتي هاتف Huawei Y8s مزودًا بذاكرة داخلية 64 جيجابايت والتي يمكن توسيعها حتى 512 جيجابايت، بالإضافة إلى 4 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي للحصول على أداء سلس وفعال. بالنسبة للطاقة، يأتي الهاتف ببطارية كبيرة سعة 4000 ميللي أمبير في الساعة مع معالج Kirin 710 للحصول على أداء أكثر سلاسة وكفاءة، سواء للقيام بالمهام اليومية أو حتى الألعاب المكثفة. تم تحسين الأداء وعمر البطارية بشكل أكبر من خلال واجهة المستخدم EMUI 9.1، التي تقدم أوضاع توفير الطاقة وتجربة مستخدم محسنة. يمكنك أيضًا الاستمتاع بميزات ممتعة مثل ميزة نغمة رنين الفيديو التي تسمح لك بتعيين مقطع فيديو قصير بدلاً من نغمة رنين للمكالمات التقليدية.

ترغب في التقاط صور ليلية، أو الاستمتاع بمشاهدة عروضك المفضلة على هاتفك ولعب أفضل ألعابك؟ يوفر لك هاتف Huawei Y8s ذلك. إذا كنت تبحث عن هاتف ذكي من الفئة الابتدائية بتصميم أنيق بالإضافة إلى سعة تخزين كبيرة وقوة كبيرة، لا تجهد نفسك بالبحث، فقد يكون هاتف Huawei Y8s هو ما تبحث عنه!

يتوفر هاتف Huawei Y8s حاليًا في السوق الأردني بسعر 149 دينارًا مع باقة من الهدايا المجانية بقيمة 15 دينارًا، ويمكنك اقتناؤه من خلال زيارة أيّ من المتاجر التي تعرض منتجات هواوي، أو طلبه من متجر هواوي الإلكتروني عبر الرابط: https://huaweieshop.jo/ بكل راحة وسهولة وأنت في مكانك، وسيتم إيصاله حتى باب منزلك خلال خمسة أيام عبر خدمة التوصيل المتوفرة في جميع أنحاء الأردن، باستثناء محافظة العقبة.