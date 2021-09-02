4 أسباب وراء شعورك بالصداع فور استيقاظك من النوم

لندن- يعاني الكثير من الأشخاص من الصداع الصباحي الذي يشعرون به يومياً فور استيقاظهم من النوم، الأمر الذي يجعلهم غير قادرين على التركيز في أي شيء، بل ويؤثر سلباً على حالتهم النفسية والعصبية.

وقد حدد الخبراء الأسباب الأكثر شيوعاً وراء ذلك الشعور، وفقاً لصحيفة «إكسبرس» البريطانية، مؤكدين أن معرفة أسباب الصداع الصباحي، قد تمكن الأشخاص من علاجه وتجنبه.

وهذه الأسباب هي:

1 – الضغط النفسي:

إذا كنت تواجه بعض الضغوط النفسية في العمل أو في حياتك الشخصية، فمن المرجح أن تصاب بالصداع صباحاً حتى مع حصولك على قسط كافٍ من النوم.

ويعود السبب في ذلك إلى قيام العقل ببذل مجهود كبير لمحاولة خفض هرمونات التوتر، الأمر الذي يتسبب في انقباض الأوعية الدموية ثم تمددها، مما يسبب الصداع.

2 – عدم شرب الكثير من الماء:

يوصي خبراء الصحة بتناول ستة إلى ثمانية أكواب من الماء كل يوم. فإذا كنت تشرب كمية أقل من ذلك، فقد يتسبب ذلك في صداع مؤلم.

ففي حالة عدم حصول الجسم على كمية كافية من الماء، يمكن للدماغ أن ينكمش مؤقتاً نتيجة فقدان السوائل، وهذا الأمر يدفع الدماغ إلى الابتعاد عن الأغشية المحيطة به والتي تفصله عن عظام الجمجمة، مما يسبب الألم ويؤدي إلى الصداع.

3 – الضغط على الأسنان:

يمكن أن تكون هذه العادة الليلية السبب الشائع للشعور بالصداع عند الاستيقاظ.

ومعظم الناس لا يدركون أنهم يفعلون ذلك، لكن هناك نسبة كبيرة تقوم بهذه العادة ليلاً.

ولحل هذه المشكلة، يمكنك التحدث إلى طبيب أسنانك بشأن الحصول على واقي للفم لحماية أسنانك أثناء نومك.

4 – بعض الأطعمة والمشروبات:

يقول الخبراء إن بعض الأطعمة والمشروبات قد تحفز الشعور بالصداع الصباحي.

ويشمل ذلك الجبن والشوكولاته الداكنة واللحوم والأسماك المصنعة والمشروبات الغازية.-(وكالات)