4 أطباق عربية ضمن قائمة أفضل الأطباق في العالم

دخلت 4 أطباق عربية قائمة أفضل 10 أطباق نباتية في العالم والتي يصدرها موقع Taste Atlas.

وتضمنت القائمة 10 أطباق من حول العالم، وحصد طبق المحمرة السوري المركز الأول، وفي المراكز الرابعة والخامسة والسادسة 3 أطباق لبنانية هي على التوالي: الحمص، الفتوش وبابا غنوج.

وفي المراكز الأخرى في القائمة، حصد المركز الثاني طبق زيتون بارفردة الإيراني، والثالث طبق البدريجاني الجورجي، وفي المرتبة السابعة طبق اللوبيو الجورجي، وفي المرتبة الثامنة طبق بيستو الأسباني، وفي التاسعة أروز روجو المكسيسي، وفي المرتبة العاشرة ميزال باف الهندي.

هذا ونشر الموقع تفاصيل عن كل طبق من هذه الأطباق وكيفية تحضيرها. وكالات