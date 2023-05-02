4 أطعمة لا تعيد تسخينها في الميكروويف

عمان- الغد- إذا كان لديك بقايا بيض من فطور الأمس، فهناك مخاطر أكبر عند إعادة تسخينه في الميكروويف لتناوله من جديد، وتنطبق هذه الفكرة على عدد من الأطعمة الأخرى، بينما تصلح من أخرى. بحسب ما نشر موقع “سكاي نيوز عربية”.

وسلطت دراسة طبية نقلتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أن هناك 4 أطعمة تنطوي على مخاطر كبيرة عند إعادة تسخينها و4 أطعمة جيدة بالفعل، خلافا للاعتقاد الشائع.

ما الأطعمة الغير آمنة عند إعادة تسخينها؟

البيض: يمكن أن يحمل البيض بكتيريا السالمونيلا التي تسبب التسمم الغذائي، كما أن تركه لفترات طويلة يمنح البكتيريا مزيدا من الوقت للتكاثر.

البيض المخزن في درجات حرارة تتراوح بين 40 و165 درجة فهرنهايت، “خطر”، ويمكن أن تنمو مسببات الأمراض بمعدل أسرع عندما تكون في درجة الحرارة هذه.

إذا كان هناك المزيد من مسببات الأمراض والبكتيريا الضارة في الطعام، فهناك خطر متزايد من الإصابة بالتسمم الغذائي عندما نأكله.

تنصح إدارة الغذاء والدواء الأميركية بعدم ترك البيض أو الأطباق التي تحتوي على البيض خارج الثلاجة لأكثر من ساعتين، أو ساعة واحدة في الطقس الحار.

تكمن الصعوبة في الميكروويف في أنه قد يكون غير متساو بعض الشيء عند تسخين شيء ما.

– الأرز: الأرز المطبوخ يحتوي على بكتيريا سيريوس العصوية، وهي بكتيريا مكونة للأبواغ توجد عادة في التربة والخضراوات، وتوجد في العديد من الأطعمة النيئة وغير المصنعة، بما في ذلك البطاطا والبازلاء والفول وبعض التوابل.

هذه البكتريا مقاومة للحرارة، لذا حتى عندما تقوم بتسخينها، فإنها ما تزال تسبب مسببات الأمراض الضارة.

تشمل أعراض المرض من بكتيريا سيريوس العصوية القيء والإسهال وتشنجات البطن.

– السبانخ: يمكن أن ترتبط إعادة تسخين السبانخ مباشرة بزيادة خطر الإصابة بالسرطان.

تحتوي الخضراوات الورقية مثل السبانخ على مركبات تسمى النترات. وعند تسخين النترات، يمكن أن تتحلل إلى مركبات أخرى تزيد من خطر الإصابة بالسرطان.

النترات بمفردها غير ضارة. ومع ذلك، يمكن للبكتيريا التي تعيش بالفعل في الفم والإنزيمات في الجسم تحويلها إلى نيتريت ثم إلى نيتروسامين. وهذه لها خصائص مسرطنة.

قدرت إحدى الدراسات أن الناس يحصلون على حوالي 80 بالمائة من نتراتهم الغذائية من الخضراوات، وتوجد النترات أيضا في الشمر والفجل والجزر واللفت.

إذا لم يتم تسخين السبانخ بشكل صحيح، يمكن لبكتيريا الليستريا أن تعيش عليها، ويمكن أن يسبب هذا داء الليستريات، وهو عدوى خطيرة تؤدي إلى الحمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا والصداع وتيبس الرقبة والارتباك وحتى النوبات.

– البطاطا: مشكلة البطاطا ليست الحرارة نفسها بل تركها بالخارج لفترة طويلة، كما أن تخزينها في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين يضعها في “منطقة الخطر”، ما قد يؤدي إلى نمو المطثية الوشيقية.

تسبب البطاطا حالة من التسمم الغذائي تهاجم فيها السموم أعصاب الجسم ويمكن أن تسبب صعوبة في التنفس، وينتج عنها أعراضا مثل القيء والغثيان وآلام المعدة والإسهال.

هناك أيضا خطر متزايد للإصابة بالتسمم الغذائي مع البطاطا المخبوزة المطبوخة بورق القصدير.

جزء من المخاطر التي تشكلها البطاطا المهروسة هو مكوناتها القابلة للتلف، مثل الحليب والزبدة والقشدة.