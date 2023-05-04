4 أفلام وثائقية تحتفي باليوم العالمي لحرية الصحافة

عمان – انطلقت، مساء أول من أمس، أولى عروض الأفلام الوثائقية التي تنظمها اليونسكو بالشراكة مع معمل 612 للأفكار والشبكة العربية لأفلام حقوق الإنسان “أنهار”، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة.

وقالت الرئيسية التنفيذية لمعمل 612 للأفكار، المخرجة سوسن دروزة: “إن الاحتفال باليوم العالمي لحرية الصحافة، هو دعوة لتأكيد حرية الصحافة باعتبارها مفتاحا ضروريا للتمتع بجميع حقوق الإنسان الأخرى”.

وعرض في الافتتاح فيلم “المهدد”، وهو فيلم يوثق عاماً في حياة 4 صحفيين يعيشون ويعملون في دول ديمقراطية، حيث تعد حرية الصحافة أمراً مسلماً به، وتلا العرض نقاش جمع الجمهور مع المصور والمخرج عمر رمال والصحفية صابرين طه، حول أخلاقيات العمل الصحفي والمساحات الممنوحة للعاملين في وسائل الإعلام للتحرك فيها بحرية لتغطية الفعاليات، والعوائق التي قد تقابل الصحفي في مهنته.

وعرض أمس فيلم ا”لرحلة هي الوجهة” (إنتاج 2016)، وهو مستوحى من قصة حقيقية لدان إلدون، شاب ناشط، فنان، مصور ومغامر، تعرض للملاحقة من قبل عصابة بالصومال وقتل وهو بعمر 22 عاماً.

فيما سيعرض يوم غد، فيلم “عواقب الحرية”، الذي يوثق حياة 3 صحفيين من سورية والمكسيك وتركيا، ويكشف أسباب فرار كل شخص من بلده وكيف ولماذا اختاروا إعادة بناء حياتهم كلاجئين في كندا؟.

وتختتم عروض الأفلام التي عرضت في معمل 612 للأفكار في الوبيدة، مساء يوم بعد غد، بعرض فيلم يتناول قضية الصحفية شيرين أبو عاقلة التي اغتيلت وهي تؤدي عملها في مخيم جنين للاجئين في الضفة الغربية المحتلة، عندما أطلق عليها جندي إسرائيلي النار.

وتنظم اليونسكو بالشراكة مع معمل 612 للأفكار، إضافة إلى عروض الأفلام، ورشة عمل مكثفة لصناع الأفلام الشباب وكتاب السيناريو الناشئين الراغبين في توسيع نطاق فهمهم لدور الأفلام في تسليط الضوء على موضوعات حقوق الإنسان وتعزيز حرية الصحافة.-(بترا)